Війська КНДР у війні проти України: реакція Південної Кореї, США та ЄС

Президент Литви вважає, що у відповідь на появу солдатів із КНДР – НАТО має надати Україні все необхідне для перемоги.

Україна має завдати удару у відповідь, якщо солдати КНДР перетнуть її кордон, заявив президент США. Раніше Пентагон підтвердив відправку близько десяти тисяч північнокорейських солдатів на Далекий Схід Росії. Частина з них, повідомили, перемістилася ближче до України. Про всі оновлення Сеул регулярно інформує західних партнерів, які підтримують Україну. А вони тим часом – координують реакцію.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.

Реакція Південної Кореї

Президент Південної Кореї сказав, що не терпітиме військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, яка загрожує безпеці. Саме після непублічної доповіді південнокорейської делегації розгортання північнокорейських військ у Курській області, яку частково контролюють сили ЗСУ, підтвердив генсекретар НАТО. Марк Рютте назвав це "значною ескалацією" та "небезпечним розширенням війни РФ". А що з цим робити – союзники зараз радяться. Як між собою, так і з Україною. Попереду - переговори між Вашингтоном та Сеулом.

Президент Південної Кореї вже поговорив із українським колегою. Володимир Зеленський йому повідомив, що у безпосередній близькості з Україною – три тисячі військових із КНДР. Очікує, що їх кількість збільшиться вчетверо. Сторони домовилися активізувати контакти на всіх рівнях, обмінюватися даними розвідки, щоби скоординувати відповідь. Законодавці Південної Кореї, заслухавши доповідь розвідників, кажуть, що на лінію фронту можуть переміститися й високі військові чини з Північної Кореї. І розповіли про труднощі перекладу, яких зазнають північнокорейські солдати в Росії.

Армія КНДР

Що кажуть у Кремлі

Прес-секретар Кремля, відповідаючи на запитання журналістів про північнокорейські війська в Курській області, зазначив, що йому нема чого додати до сказаного нещодавно Володимиром Путіним.

Глава РФ не спростовував дані супутникових знімків, які свідчили про пересування військових із КНДР.

КНДР

Якою була реакція ЄС

З президентом Південної Кореї зідзвонювалася й очільниця Єврокомісії. Обговорила північнокорейські війська в Росії та реакцію на це. За словами фон дер Ляйєн, нею стане співпраця Євросоюзу із Сеулом у галузі оборони. І додала, що логіка такого партнерства “актуальніша, ніж будь-коли”.

Президент Литви вважає, що у відповідь на появу солдатів із КНДР – НАТО має надати Україні все необхідне для перемоги. Зокрема, далекобійну зброю та дозвіл бити нею у будь-яку точку Росії. А до ескалації, за словами Науседи, веде саме нерішучість. У представників Пентагону питали, як вони ставляться до можливих ударів по північнокорейській армії західною зброєю. Сказали, додаткових обмежень у цьому плані не передбачається. Зеленський, що нині з візитом на півночі Європи, партнерам нагадує, яким Україна уявляє мир.

"Ми повинні повернути депортованих і полонених в Україну. Ми повинні відновити справедливість для мільйонів, мільйонів, чиї міста і села були зруйновані саме російськими бомбами. Ми повинні запобігти будь-якому поверненню російської агресії, і це вимагає повного відновлення сили міжнародного права та Статуту ООН", - сказав Зеленський.

Країни Північної Європи колективно підтримали план перемоги українського президента. Обіцяли й нові пакети допомоги. А також - посилювати співробітництво з Києвом у гуманітарній галузі та оборонному виробництві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 30 жовтня. Удар по Києву! Ворог рветься до Селидового! І хороші новини про опалення

Читайте також: