Когда могут начаться переговоры о вступлении в ЕС – отчет Еврокомосии

В отчете отмечен прогресс Украины в реформах, но установлены дальнейшие усилия для борьбы с коррупцией и совершенствования государственного управления.

Еврокомиссия отметила, что Украина выполнила все ранее несостоявшиеся шаги, указанные в заключении комиссии от 2022 года. Потому переговоры о вступлении в ЕС могут рассматриваться в 2025 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на документ, подготовленный исполнительным органом Евросоюза.

В документе отмечается, что Украина продолжает усовершенствовать судебную систему и укреплять институты борьбы с коррупцией. Также отмечается достижение результатов по расследованию коррупционных дел.

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Некоторые пункты отчета дают положительную оценку усилиям Украины по защите прав национальных меньшинств, что было важно для Венгрии.

"Ограничения основных прав, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными", – отмечает Еврокомиссия.

Однако, несмотря на достижения в фундаментальных реформах, Еврокомиссия подчеркнула, что нужны "дальнейшие усилия".

Согласно отчету Еврокомиссии существует необходимость тесно работать над дальнейшим применением обновленного законодательства о правах нацменьшинств в тесной кооперации с ними.

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Еврокомиссия также отметила ратификацию Украиной Римского устава и отметила важность приведения национального законодательства в соответствие с международными нормами.

"Если Украина выполнит все условия, комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам (переговорных разделов – ред.), начиная с основ, как можно скорее в 2025 году", – говорится в документе.

Напомним, из-за возможного возвращения бывшего президента США Дональда Трампа ЕС готовит автономный санкционный режим против России.

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