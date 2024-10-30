Еврокомиссия оценила эффективность работу Верховной Рады

Европейская комиссия отметила эффективность работы Верховной Рады в условиях военного положения, однако указала проблемы с соблюдением прав оппозиции.

Парламент Украины демонстрирует эффективную работу, принимая ключевые решения по оборонным вопросам межпартийного большинства. Рада не злоупотребляет ускоренной процедурой рассмотрения законопроектов.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по Украине.

В то же время, Брюссель заметил ограничение прав оппозиции, из-за чего она не может выполнять свои функции в полной мере. В частности, это касается случаев "безосновательных запретов" на загранкомандировки для оппозиционных нардепов.

Однако в Еврокомиссии признают, что военное положение допускает введение некоторых ограничений прав и свобод людей, а также прав и законных интересов юридических лиц

"Случаи непропорциональных ограничений на поездки представителей парламентской оппозиции... требуют должного рассмотрения", — говорится в отчете.

Отметим, что в среду, 30 октября, Еврокомиссия представила отчет о прогрессе Украины по пути в ЕС. Такие отчеты ЕК делает каждый год для стран-кандидатов на вступление в блок.

Еврокомиссия отметила, что Украина выполнила все ранее несостоявшиеся шаги, указанные в заключении комиссии от 2022 года. Потому переговоры о вступлении в ЕС могут рассматриваться в 2025 году.

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