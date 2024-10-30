Украинцев ждет тяжелая зима: когда готовиться к блекаутам

Украинцев ждет тяжелая зима – в "Укрэнерго" назвали сценарии прохождения холодного времени года. Говорят, в этом году зима будет самой тяжелой за три предыдущих года. Что ждет нас при самом плохом сценарии – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Украинцев ждет самая тяжелая зима за последние три года. Об этом рассказал временный исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт, пишет "Суспільне".

"Три варианта, которые, в частности, учитывают самый плохой сценарий — продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и т.д.", — говорит Брехт.

По его словам, весной из-за обстрелов РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, и это – "значительная потеря", однако "Укрэнерго" планирует восстановить эти мощности. Худший сценарий прохождения рассматриваемой зимы – продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", – отмечает глава "Укрэнерго".

Где будут проблемы со светом

Ранее эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду" назвал города, в которых будут самые большие проблемы со светом зимой. По его словам, начало отключений света в Украине будет зависеть от того, как быстро придет похолодание. Продолжительность может быть как два-четыре часа, та ки 14-16. В некоторых городах могут возникнуть еще более продолжительные перебои с энергоснабжением.

"Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове. Это те три города, в которых будет самое сложное в любом случае. Просто так исторически сложилось, что они зависят от внешнего энергоснабжения, также у них огромное энергопотребление внутри. Но и в этих городах с задачей удержать критическую инфраструктуру удастся справиться", – считает эксперт.

Вместе с тем, Харченко положительно оценивает муниципальные усилия во многих украинских городах. По его словам, власти Киева, Одессы, Львова, Харькова, Херсона, Николаева, Житомира, Полтавы, Винницы уделяют много внимания подготовке к сезону.

Также эксперт рассказал, как продолжительны могут быть отключения света, когда в Украине похолодает. Впрочем, на продолжительность будет влиять не только погода за окном, но и возможные российские атаки и, например, разные события на атомных энергоблоках.

Температура в диапазоне от 0° до +5° будет означать определенные ограничения на 2-4 часа. Если температура будет от -10° до -15°, особенно не в течение двух дней, а в течение двух недель, то ограничения будут продолжаться и 14 -16 часов в сутки. Очень сильно все зависит от того, какие будут атаки, куда они будут направлены, насколько будут успешными и какие погодные условия будут зимой", – пояснил специалист.

Когда ждать блекаута?

По словам Александра Харченко, Украине грозит блекаут на 3-5 дней, если Россия выбьет хотя бы одну АЭС.

"Если нам выбьют любую атомную электростанцию с работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блекаут), после которой по меньшей мере 3-4 дня займет подать электроэнергию в Украине. Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов. Это будет очень серьезно, очень больно и абсолютно точно, что без атомной генерации сейчас система работать не может", – говорит Харченко.

По словам эксперта, нежелательно также допускать какие-либо поломки вспомогательного оборудования на АЭС, как это было летом этого года.

"Потому что, когда мы теряем мощность атомных энергоблоков, это означает автоматическое ухудшение условий для потребителей. Снизилась мощность атомного энергоблока — добавилось несколько часов отключений. И в период холодов, в период отопительного сезона это будет прямая зависимость. Поэтому от того, насколько качественно проведены профилактические ремонты, насколько реально энергоблоки готовы к стабильной, постоянной работе без каких-либо событий и ситуаций, будет зависеть, как мы с вами будем получать электричество зимой", – отметил эксперт.

Что будет со светом в ноябре?

А еще раньше директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предупреждал, что с началом отопительного сезона в Украине вырастет потребление электроэнергии, что приведет к дефициту электричества. Он отметил, что в октябре и ноябре ситуация со светом должна оставаться стабильной, если не будет новых мощных обстрелов.

Где свет уже выключали?

Однако, несмотря на все прогнозы экспертов, 28 октября графики аварийных отключений ввели сразу в двух областях Украины. Речь идет о Сумщине и Полтавщине. Об этом сообщили в Телеграмм АО "Сумыоблэнерго", а также АО "Полтаваоблэнерго" в Фейсбуке.

Почему выключили свет?

В "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения в отдельных районах Сумской и Полтавской областей ввели из-за последствий ночных вражеских атак.

К слову, в "Укрэнерго" в комментарии общественному сообщили, что графики отключений света, введенные 28 октября, не означают начало массовых отключений электричества по всей Украине.

Что со светом на остальной территории Украины?

Напомним, на днях эксперт по ЖКХ Олег Попенко в комментарии сайту TSN.ua рассказал, что сейчас наблюдается рост потребления электроэнергии, но пока только в вечерние пиковые часы.

Эксперт добавляет, что отключения по всей территории Украины возможны, когда у нас будет дефицит электроэнергии не на один час, который мы можем покрывать импортом, а на 2-4 часа.

Отключение близко?

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE заявил, что Украина близка к отключениям электроэнергии. А все потому, что совсем скоро будет расти потребление. В то же время он отметил, что об продолжительных отключениях пока речь не идет.

Зеленский об энергетике

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение обстрелов объектов энергетической инфраструктуры и грузовых судов может ознаменовать завершение горячей фазы российско-украинской войны и открыть путь мирным переговорам. Об этом он сказал на встрече с журналистами 21 октября, цитирует его Financial Times.

По словам главы государства, когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата в этих вопросах "было бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну".

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УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ ТЯЖЕЛАЯ ЗИМА! Пора готовиться к блекаутам

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