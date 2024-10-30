Зеленский анонсировал проведение нового "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящем заседании в формате "Рамштайн", которое должно состояться в ближайшее время.

Об этом стало известно из обращения президента вечером 30 октября.

"Также уже видим и контуры встречи в формате "Рамштайн", которая состоится в ближайшие недели. Это важно. Очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и чтобы наши шаги с партнерами были действительно общими и максимально действенными", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, Украина не устает объяснять партнерам в Берлине, Вашингтоне и других столицах, что предлагает только те идеи, которые реально помогут достичь настоящего мира.

Ранее пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер сообщила, что встреча союзников Украины в формате "Рамштайн" на уровне лидеров государств, вероятно, состоится в ноябре. Но точная дата пока не определена.

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