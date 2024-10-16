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США объявили о пакете помощи Украине на 425 млн долларов: какое оружие он содержит

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США объявили о пакете помощи Украине на 425 млн долларов: какое оружие он содержит

Президент США Джо Байден сообщил о военной помощи Украине / Фото: Associated Press

Пакет содержит дополнительный потенциал ПВО.

США объявили о пакете помощи Украине на 425 млн долларов.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе беседы с главой Украины Владимиром Зеленским 16 октября, о чем сообщили в Белом доме.

Американский пакет помощи Украине содержит:

  • боеприпасы класса "воздух-земля",
  • бронетехнику,
  • критическое вооружение для обеспечения неотложных потребностей страны.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь и добавил, что в военном пакете также есть дальнобойное вооружение.

В ближайшие месяцы США также передадут Украине десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, снаряды, сотни БТР и БМП, а также помогут укомплектовать ВСУ.

Напомним, президент США Джо Байден переговорил с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом ранее уже говорилось в сообщении пресс-секретаря администрации американского президента Карин Жан-Пьер.

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