США объявили о пакете помощи Украине на 425 млн долларов: какое оружие он содержит

Пакет содержит дополнительный потенциал ПВО.
США объявили о пакете помощи Украине на 425 млн долларов.
Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе беседы с главой Украины Владимиром Зеленским 16 октября, о чем сообщили в Белом доме.
Американский пакет помощи Украине содержит:
- боеприпасы класса "воздух-земля",
- бронетехнику,
- критическое вооружение для обеспечения неотложных потребностей страны.
В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь и добавил, что в военном пакете также есть дальнобойное вооружение.
В ближайшие месяцы США также передадут Украине десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, снаряды, сотни БТР и БМП, а также помогут укомплектовать ВСУ.
Напомним, президент США Джо Байден переговорил с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом ранее уже говорилось в сообщении пресс-секретаря администрации американского президента Карин Жан-Пьер.
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