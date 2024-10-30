Результаты саммита со странами Северной Европы: о чем договорился Зеленский

Президент поблагодарил все страны Северной Европы за поддержку Плана победы и понимание нашей логики относительно приглашения в НАТО для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень продуктивным визит на саммит со странами Северной Европы – государствами-нордиками Исландией, Данией, Норвегией, Финляндией и Швецией.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в среду, 30 октября.

“Договорились о новых пакетах поддержки для нашей обороны, а также для нашей энергетики. Много говорили и об инвестициях в наше производство оружия, именно в Украине, и о развитии совместных оборонных проектов", – отметил президент.

В этом контексте Зеленский привел пример отношений с Данией — "датскую модель", позволяющую привлекать финансы от наших партнеров именно в украинское оборонное производство.

“В частности, делаем артиллерию – уже почти 20 “богдан” в месяц, хорошие результаты и в других направлениях. Будет больше результатов. Снаряды, техника, дроны – все необходимое”, — подчеркнул он.

Украинский президент также отметил, что рассчитывает на помощь партнеров-нордиков по реализации достигнутой на саммите НАТО в Вашингтоне договоренности о системах ПВО и комплектации бригад.

“Сейчас это еще не реализовано полностью... Договоренности должны выполняться. И тем более в условиях такой войны”, – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил все страны Северной Европы за поддержку Плана победы, выразив убеждение, что решимость выполнить его пункты "точно приблизит мир". Также он выразил благодарность за полное понимание нашей логики по приглашению в НАТО для Украины.

"Украина всегда предлагает только то, что реально поможет нажать ради настоящего мира. И мы не устаем это объяснять, в частности, нашим партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим. Также уже видим и контуры встречи в формате "Рамштайн", которая состоится в ближайшие недели. Это важно. Очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и наши шаги с партнерами были действительно общими и максимально действенными”, — подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы заявил, что приближающаяся зима будет решающей и является большим вызовом для Украины. В частности, речь идет о блекаутах и других трудностях.

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