Зеленский высказался о быстрых шагах Трампа к миру в Украине

Президент отметил, что Украина тоже на стороне быстрого мирного решения, "но не только мы должны за это платить".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против быстрых шагов, которые предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп для окончания войны. Но, подчеркнул глава государства, Россия должна заплатить за агрессию.

Об этом Зеленский сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Президент Украины прокомментировал "быстрые мирные шаги", которые Трамп планирует предпринять в случае победы на президентских выборах.

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"Я не уверен, что политика будет коренным образом меняться. Я имею в виду, что даже если есть люди (речь идет о Трампе – ред.), которые выиграют и видят какие-то сделки, быстрые сделки, быстрые шаги и т.д., то мы тоже на стороне быстрого мирного решения. Но не только мы должны за это платить", – заметил Зеленский.

Он напомнил, что агрессор – не Украина, а Россия, и она должна заплатить за это.

По словам главы государства, он будет счастлив, если у Киева и Вашингтона будет общая философия и общая точка зрения.

"Если нет, то просто хочу напомнить, что Европа большая, намного больше России. Я имею в виду и по экономике, и по вооружению, по военному сегменту — очень сильная. Поэтому план состоит в том, чтобы не проиграть с не такой большой поддержкой со стороны США или если поддержка уменьшится. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на себя, на единство в Европе, на общественное мнение американского народа", – рассказал Зеленский.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине еще до вступления в должность, если будет избран президентом. Он также говорил, что "соберет вместе" Зеленского и Путина.

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