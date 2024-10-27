Трамп не позволит Путину выиграть эту войну — Ермак

Ни один из кандидатов в президенты США не хочет разрешить Путину выиграть войну в Украине. Во время недавней поездки в Соединенные Штаты у президента Украины Владимира Зеленского был теплый разговор с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, но и встреча с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом тоже прошла очень хорошо.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

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"Я присутствовал, не буду рассказывать подробностей, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из Соединенных Штатов увереными, что ни один из двух кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжена. Трамп также говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия, хоть и отличается от Демократической, хорошо знает, что на нас напали, и мы не можем не победить”, — сказал он.

Андрей Ермак добавил, что ни один американский лидер не намерен содействовать победе автократии, такой как Россия.

При этом он назвал "трагедией" то, что прошлой зимой Дональд Трамп полгода работал над тем, чтобы заморозить военную помощь Украине, заметив, что это было предметом недавнего разговора в Вашингтоне и коммуникация по этому поводу продолжается.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп заверил его, что в случае победы на выборах продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

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