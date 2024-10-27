Когда в Украине проведут выборы: Ермак ответил

Ермак считает, что сегодня ресурсы должны идти на войну.

Выборы в Украине будут проведены сразу после окончания войны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

"(Выборы состоятся – Ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень четко говорит, что он захочет, чтобы все солдаты могли голосовать, а также беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", – сказал Ермак.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Также он пояснил, что в Украине могут состояться выборы во время войны только в том случае, если "парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

По словам главы государства, пока нет возможности обеспечить голосование для находящихся на передовой военных. В Госдепе США заявили, что относятся с пониманием к позиции Киева, что выборы не могут быть проведены во время войны.

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