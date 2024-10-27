В ДТП в Волынской области погиб младенец

Известно, что водитель автомобиля был трезв.

В Ровенской области произошло автопроисшествие. 27 октября на автодороге у села Яковцы Луцкого района 33-летний мужчина на автомобиле Volkswagen, вероятно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате происшествия погиб полугодовалый ребенок.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления Нацполиции в Волынской области.

"В результате автопроисшествия полугодовалый ребенок, пассажир автомобиля, погиб. Еще двое пассажиров, 9 и 28 лет, получили телесные повреждения. Все пострадавшие – жители Ровенской области", – заявили в полиции.

Фото Главного управления Нацполиции в Волынской области

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего.

Накануне в Покровском районе Донбасса маршрутка с пассажирами попала в автопроисшествие, во время которого погиб водитель, а 10 пассажиров пострадали.

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