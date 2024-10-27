У ДТП на Волині загинуло немовля

Відомо, що водій автомобіля був тверезий.

На Волині сталася автопригода. 27 жовтня на автодорозі поблизу села Яківці Луцького району 33-річний чоловік на автомобілі Volkswagen, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево. Внаслідок автопригоди загинула піврічна дитина.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції у Волинській області.

"Внаслідок автопригоди піврічна дитина, пасажир автомобіля, загинув. Ще двоє пасажирів, 9 та 28 років, отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі – жителі Рівненської області", – заявили в поліції.

Фото Головного управління Нацполіції у Волинській області

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Напередодні в Покровському районі Донеччини маршрутка з пасажирами потрапила в автопригоду, під час якої загинув кермувальник, а 10 пасажирів постраждали.

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