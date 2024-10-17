Моторошна ДТП на Вінниччині: загинули шестеро осіб (фото)

Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу руху.

На трасі поблизу села Писарівка сталося зіткнення між вантажним автомобілем DAF та мікроавтобусом Renault. Загинули шістеро осіб.

Про це повідомили у поліції регіону.

За попередньою інформацією слідства, 16 жовтня 36-річний водій автомобіля DAF, житель Гайсинського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, під керуванням 48-річного вінничанина, який рухався у зустрічному напрямку.

"Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району загинули на місці події. Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні. Наразі він затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні відомства.

Автомобілі помістили на арештмайданчик. У водія автомобіля DAF взяли забір крові для здійснення токсикологічної експертизи.

Щоб з'ясувати всі деталі аварії, призначили низку експертиз. Водію вантажівки загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, на Чернігівщині в ДТП загинула сім'я з двома малими дітьми.

Читайте також: