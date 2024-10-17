Повітряні сили показали, як працює IRIS-T (відео)

Це найсучасніший ЗРК в Повітряних силах.
У Повітряних силах ЗСУ показали відео, як українці працюють на ЗРК IRIS-T.
Відповідний ролик опублікований у телеграм-каналі ПС.
IRIS-T перебувають на озброєнні Повітряних сил від жовтня 2022 року. Ці системи, а також, Nasams, стали першими західними ЗРК середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих російських атак.
"Сьогодні в Повітряних Силах чимало батарей Nasams та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва", – йдеться в повідомленні.
В ПС нагадали, що IRIS-T – якісна німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Це найсучасніший ЗРК в Повітряних силах.
"Воювати на IRIS-T – одне задоволення", – кажуть українські зенітники.
Читайте провідні новини дня:
- Мобілізація в Україні потребує змін: чому на Заході не вірять у перемогу "армії дідів" і де потрібні жінки
- У Харкові засудили до в'язниці чоловіка, який після ТЦК та ВЛК вимкнув телефон
- Не пішов до ТЦК, бо піклувався про тещу: як покарали ухилянта на Полтавщині
До слова, 11 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що його держава планує до кінця року передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. До нього, зокрема, увійдуть системи IRIS-T та Skynex, зенітні установки Gepard.
Читайте також: