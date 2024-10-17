Повітряні сили показали, як працює IRIS-T (відео)

Це найсучасніший ЗРК в Повітряних силах.

У Повітряних силах ЗСУ показали відео, як українці працюють на ЗРК IRIS-T.

Відповідний ролик опублікований у телеграм-каналі ПС.

IRIS-T перебувають на озброєнні Повітряних сил від жовтня 2022 року. Ці системи, а також, Nasams, стали першими західними ЗРК середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих російських атак.

"Сьогодні в Повітряних Силах чимало батарей Nasams та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва", – йдеться в повідомленні.

В ПС нагадали, що IRIS-T – якісна німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Це найсучасніший ЗРК в Повітряних силах.

"Воювати на IRIS-T – одне задоволення", – кажуть українські зенітники.

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Повітряні сили показали, як українці працюють на IRIS-T

До слова, 11 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що його держава планує до кінця року передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. До нього, зокрема, увійдуть системи IRIS-T та Skynex, зенітні установки Gepard.

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