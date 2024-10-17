РФ атакувала Україну ракетою і 56 дронами: як відпрацювала ППО

Зафіксовано п’ять влучань дронів по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях України.
Російські війська у ніч проти 17 жовтня атакували Україну ракетою Х-59 та 56 безпілотниками "Шахед" і дронами невстановленого типу. Сили ППО збивали ворожі цілі в межах дев’яти областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Вночі ворог задав удару по Україні керованою авіаракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 56 ударними безпілотниками та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
Російський напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою вдалося збити 22 безпілотники у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.
Окрім того, два дрони вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, ще 27 ударних БпЛА та безпілотників невстановленого типу було локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ.
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Зазначається, що зафіксовано п’ять влучань ударних дронів по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях України.
"При виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вчиняйте жодних дій самостійно! Терміново повідомляйте про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію", – закликали в ПС.
Нагадаємо, російські війська вночі вдарили по енергетичній інфраструктурі в Миколаївській області.
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