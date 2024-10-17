Українців попередили про здорожчання двох популярних продуктів

Ціни на овочі та молочну групу товарів, а також на яйця та мʼясо курятини можуть зрости на 10–15% протягом осіннього-зимового періоду.

Про це повідомив заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За словами експерта, стрибок цін варто очікувати в овочевій та молочній групах товарів.

Також на зростання цін впливатиме зменшення кількості врожаю, що теж став дорожче через відповідний дефіцит.

Марчук переконаний, що ціни на молочну продукцію зросли за серпень на 5% та на 3–5% у вересні. Він переконаний, що така стабільна ситуація зі зростанням цін може "навіть до лютого місяця супроводжуватися".

"Та ж ситуація може відбуватися і з яйцями, з м’ясом курятини відповідно. Це всі продукти, які фактично плюс 10–15% в осінньо-зимовий період часу будуть мати ріст", – зазначив експерт.

Раніше стало відомо, що в Україні тепличні комбінати підвищують ціни на томати. Однією з причин стало суттєве зниження пропозиції тепличних овочів на ринку, попит на які залишається досить стабільним.

Читайте також: