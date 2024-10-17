Украинцев предупредили о подорожании двух популярных продуктов

Цены на овощи и молочную группу товаров, а также яйца и мясо курятины могут вырасти на 10–15% в течение осенне-зимнего периода.

Об этом сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По словам эксперта, скачок цен следует ожидать в овощной и молочной группах товаров.

Также на рост цен будет влиять уменьшение количества урожая, что тоже стало дороже из-за соответствующего дефицита.

Марчук убежден, что цены на молочную продукцию выросли за август на 5% и на 3–5% в сентябре. Он убежден, что такая стабильная ситуация с ростом цен может "даже до февраля сопровождаться".

"Та же ситуация может происходить и с яйцами, с мясом курятины соответственно. Это все продукты, которые фактически плюс 10-15% в осенне-зимний период будут иметь рост", — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в Украине тепличные комбинаты увеличивают цены на томаты. Одной из причин явилось существенное снижение предложения тепличных овощей на рынке, спрос на которые остается достаточно стабильным.

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