ВСУ сокращает войско россиян: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Общие боевые потери российских оккупантов на 17 октября составили 674 270 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1420 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 674 270 (+1420) человек

танков ‒ 9014 (+17)

боевых бронированных машин ‒ 18002 (+33)

артиллерийских систем (+51)

РСЗО – 1232 (+1)

средства ПВО – 978

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17104 (+54)

крылатые ракеты ‒ 2620

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн/ – 26815 (+83)

специальная техника ‒ 3446 (+5)

Ранее аналитики сообщили, что российские захватчики возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и добились там некоторых тактических успехов. Однако пока это не выглядит частью масштабных оперативных наступательных усилий.

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