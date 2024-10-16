Гороскоп на 17 октября для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит делать резких движений

Один из самых легких и гармоничных дней лунного календаря, энергетика которого не терпит негатива и агрессии.

Не стоит также делать резких движений – как на работе, так и в личной жизни: нежелательно приступать к реализации новых проектов и выяснять отношения с близкими людьми, особенно если разговор предполагает даже незначительное напряжение – в процессе общения оно может возрасти в разы. Если полностью отказаться от работы нельзя, необходимо делать то, что приносит удовольствие – например, вспомнить о своем хобби.

Овен

Очень важно быть осторожными в общении с окружающими – неосторожные слова, которые ненароком обидят кого-то из окружающих, могут иметь серьезные и, что немаловажно, продолжительные последствия.

Телец

Профессиональные обязанности нужно выполнять без излишнего рвения, поэтому желательно сосредоточиться на тех видах работ, которые не требуют чрезмерной активности: можно, например, навести порядок в документах.

Близнецы

Не стоит распыляться на мелкие дела, которые отнимут силы и энергию, но ни на шаг не приблизят вас к поставленной цели – нужно сосредоточиться на одной-единственной – основной – цели и не отступать от нее.

Рак

За советом, какой бы сферы жизни и деятельности он ни касался, нужно обратиться к близкому другу: он не только подскажет вам, что нужно делать, но и – что очень важно – поддержит вас морально.

Лев

Высокомерие по отношению к окружающим нежелательно всегда, но сегодня – особенно: оно негативно скажется на отношениях, а значит, впоследствии вы не сможете обратиться за содействие к тем, кем сейчас пренебрегли.

Дева

От принятия важных решений – как профессионального, так и житейского свойства – сегодня лучше отказаться: скорее всего, они окажутся ошибочными, и вам долго придется о них сожалеть.

Весы

Нежелательно одновременно решать все – как рабочие, так и бытовые – вопросы, запланированные вами на сегодняшний день: в результате вы «завалите» все, поэтому выберите один – приоритетный.

Скорпион

День благоприятен для того, чтобы проанализировать событий последнего времени и свои действия, которые вы в это время совершили: так вы сможете сделать выводы о том, где ошиблись, а где, наоборот, преуспели.

Стрелец

Что бы вы сегодня ни делали, постарайтесь найти оптимальный темпоритм – желательно выбрать золотую середину, которая позволит вам не забегать вперед, но и не отставать – только так вы сможете все успеть.

Козерог

Несмотря на разгар рабочей недели, постарайтесь посвятить большую часть времени отдыху: в профессиональном плане нынешний день для вас погоды не сделает, а ваши физические силы давно нуждаются в восстановлении.

Водолей

Любые занятия, связанные с работой, вряд ли окажутся в этот день успешными, так что не стоит тратить на них драгоценное время – лучше отдохнуть: например, погулять или просто поспать.

Рыбы

В отношениях с любимым человеком, которые в последнее время стали заходить в тупик, необходима срочная перезагрузка – она поможет не только сохранить, но и вывести их на более высокий – позитивный – уровень.

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