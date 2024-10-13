Максимальная цена за семь лет: в Украине подорожал популярный овощ

В Украине тепличные комбинаты увеличивают цены на томаты. Одной из причин стало существенное снижение предложения тепличных овощей на рынке, спрос на которые остается достаточно стабильным.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Производители отметили, что выборки томатов в тепличных комбинатах сократились из-за прохладной погоды и среднесуточной температуры воздуха, которая постепенно снижается.

Так, на 11 октября тепличные помидоры поступали в продажу по 55-65 грн/кг ($1,33-1,58/кг), в зависимости от качества и объема предложенной партии. Это в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты подчеркнули, что новые цены в данном сегменте рынка остаются самыми высокими, как минимум за последние семь лет мониторинга.

По словам продавцов, причиной такой ситуации есть ограниченное предложение томата на рынке.

"Большинство мелких производителей сейчас практически завершили реализацию и предлагают томаты только мелким оптом, в то же время качество такой продукции часто невысокое. В то же время, сборы в стационарных теплицах также остаются малообъемными, поэтому комбинаты отпускают продукцию также небольшими партиями", – говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что в настоящее время томаты закрытой почвы в Украине уже стоят в среднем на 22% дороже, чем за аналогичный период 2023 года. Многие производители сообщили о намерении уже на следующей неделе предпринять очередные попытки повысить цены в данном сегменте, поскольку даже после удорожания спрос на помидоры остается достаточно высоким.

Ранее сообщалось, что в Украине рост цен на продукты может ускориться в сентябре-октябре. В частности могут подорожать овощи и молочные продукты.

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