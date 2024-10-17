РФ атаковала Украину ракетой и 56 дронами: как отработала ПВО

Зафиксировано пять попаданий дронов по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях Украины.
Российские войска в ночь на 17 октября атаковали Украину ракетой Х-59 и 56 беспилотниками "Шахед" и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбивали вражеские цели в пределах девяти областей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночью враг нанес удар по Украине управляемой авиаракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области, а также 56 ударными беспилотниками и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).
Российское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя удалось сбить 22 беспилотника в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.
Кроме того, два дрона вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, еще 27 ударных БпЛА и беспилотников неустановленного типа были локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ.
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Отмечается, что зафиксировано пять попаданий ударных дронов по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях Украины.
"При обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершайте никаких действий самостоятельно! Срочно сообщайте об опасной находке полиции, ГСЧС или местной военной администрации", — призвали в ВС.
Напомним, российские войска ночью ударили по энергетической инфраструктуре в Николаевской области.
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