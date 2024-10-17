Три знака Зодиака, религией которых сегодня должны стать чистота и порядок

День всеобщей – мировой – гармонии, когда все вокруг нас приходит в равновесие, взаимопонимание и согласие. Внести свой вклад в улучшение окружающего мира может и каждый из нас, усовершенствуя и приводя в порядок все сферы нашей жизни.

Сегодня, 17 октября, заняться облагораживанием окружающего пространства необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них чистота и порядок должны стать регалией.

Рак

Раки обожают наводить порядок в доме, поскольку этот процесс – наряду с готовкой и рукоделием – успокаивает и настраивает на позитивный лад. Так что сегодня, устроив генеральную уборку, они и свой дом в идеальный порядок приведут, и удовольствие от процесса получат.

Дева

Девы вряд ли найдут для себя «фронт работ» на гладких – и мягких – поверхностях своего дома – там все и так содержится в идеально порядке, а вот в шкафах неплохо было бы провести ревизию, избавившись от того, что уже никогда не будет надето, а, значит, только захламляет пространство.

Стрелец

Стрельцы очень любят, когда у них в доме чистота и порядок, но предпочитают, чтобы их наводил кто-то другой. Сегодня они решат проявить волю и заняться уборкой в доме самостоятельно – неожиданно для самих себя они будут довольны не только результатом, но и процессом.

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