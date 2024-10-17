Воздушные силы показали, как работает IRIS-T (видео)

В Воздушных силах ВСУ показали видео, как украинцы работают на ЗРК IRIS-T.

Соответствующий ролик опубликован в телеграмм-канале ВС.

IRIS-T находятся на вооружении Воздушных сил с октября 2022 года. Эти системы, а также Nasams, стали первыми западными ЗРК средней дальности, которые начали защищать критическую инфраструктуру Украины от массированных российских атак.

"Сегодня в Воздушных силах немало батарей Nasams и IRIS-T, которые постепенно становятся на вооружение и поэтапно вытесняют морально и физически устаревшие ЗРК советского производства", — говорится в сообщении.

В ВС напомнили, что IRIS-T – качественная немецкая система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 км. Это самый современный ЗРК в Воздушных силах.

"Воевать на IRIS-T – одно удовольствие", – говорят украинские зенитчики.

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Воздушные силы показали, как украинцы работают на IRIS-T

К слову, 11 октября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его государство планирует до конца года передать Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро. В него, в частности, войдут системы IRIS-T и Skynex, зенитные установки Gepard.

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