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Пентагон опубликовал содержимое пакета помощи Украине: что в него вошло

Пентагон опубликовал содержимое пакета помощи Украине: что в него вошло

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины / Фото: commons.wikimedia.org

Стоимость нового пакета американской военной помощи оценивается в 425 млн долларов.

Министерство обороны США в среду, 16 октября, объявило о 67-ом пакете военной помощи "для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны". 

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте оборонного ведомства США.

Вооружение, оценочная стоимость которого составляет 425 млн долларов, будет выделено из запасов Пентагона и предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая системы ПВО, ракеты класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие.

Оборонное ведомство США представило полный список оружия, техники и боеприпасов, которые вошли в новый пакет военной поддержки:

  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
  • ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;
  • зенитные ракеты "Стингер";
  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • ракеты класса "воздух-земля";
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
  • военные автомобили HMMWV повышенной проходимости;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • гранаты, термобельё и учебное снаряжение;
  • взрывчатка;
  • запчасти и вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций по возможностям для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области боевых действий и защиты от российской агрессии", – говорится в заявлении Пентагона.

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