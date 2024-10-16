Пентагон опубликовал содержимое пакета помощи Украине: что в него вошло

Министерство обороны США в среду, 16 октября, объявило о 67-ом пакете военной помощи "для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны".

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте оборонного ведомства США.

Вооружение, оценочная стоимость которого составляет 425 млн долларов, будет выделено из запасов Пентагона и предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая системы ПВО, ракеты класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие.

Оборонное ведомство США представило полный список оружия, техники и боеприпасов, которые вошли в новый пакет военной поддержки:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;

зенитные ракеты "Стингер";

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

ракеты класса "воздух-земля";

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;

военные автомобили HMMWV повышенной проходимости;

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты, термобельё и учебное снаряжение;

взрывчатка;

запчасти и вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций по возможностям для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области боевых действий и защиты от российской агрессии", – говорится в заявлении Пентагона.