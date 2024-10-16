Пентагон опубликовал содержимое пакета помощи Украине: что в него вошло

Стоимость нового пакета американской военной помощи оценивается в 425 млн долларов.
Министерство обороны США в среду, 16 октября, объявило о 67-ом пакете военной помощи "для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны".
Об этом говорится в официальном заявлении на сайте оборонного ведомства США.
Вооружение, оценочная стоимость которого составляет 425 млн долларов, будет выделено из запасов Пентагона и предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая системы ПВО, ракеты класса "воздух-земля", боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие.
Оборонное ведомство США представило полный список оружия, техники и боеприпасов, которые вошли в новый пакет военной поддержки:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;
- зенитные ракеты "Стингер";
- боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- ракеты класса "воздух-земля";
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
- военные автомобили HMMWV повышенной проходимости;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- гранаты, термобельё и учебное снаряжение;
- взрывчатка;
- запчасти и вспомогательное оборудование.
"Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций по возможностям для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области боевых действий и защиты от российской агрессии", – говорится в заявлении Пентагона.