В зоопарке Ровного прокомментировали смерть львицы: детали

На прошлой неделе в зоопарке скончалась львица, которой было 20 лет.

В ровенском зоопарке прокомментировали фото обнаруженного трупа льва на территории Костопольского завода.

Об этом пишет Общественное.

Как рассказала заместитель директора Ирина Олиферу, у ровенского зоопарк многолетний договор с Костопольским заводом об утилизации мертвых животных. По ее словам, таким образом изготовляют костную муку.

Заместитель директора уточнила, что вместе со львом на завод отвезли других мертвых животных.

"Среди них могли быть лебедь или аист, но обезьяны в последнее время в зоопарке точно не умирали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Костополе Ровенской области местные жители обнаружили труп льва на свалке вблизи мясокостного завода.

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