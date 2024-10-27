"Должны реагировать объединено": Ермак назвал страны, на которые нападет РФ

Если россияне не получат жесткий ответ, то они начнут готовиться к дальнейшему навязыванию своего влияния в Европе.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя привлечение КНДР к войне против Украины.

"Я жду, чтобы узнать больше об их военной силе, прежде чем давать конкретные цифры. Мы знаем, что они уже на территории России и готовы участвовать в боевых действиях, наши союзники это подтверждают и говорят это из Москвы. Но политический сценарий и смысл войны, вызванной российской агрессией, безусловно, полностью изменяются. Тем, кто боится эскалации, я говорю, что мы должны реагировать объединено, и нужно повторить, что недостаточно прекратить боевые действия, мы должны предотвратить следующую агрессию. В противном случае риск достигает стран Балтии и угрожает дружественным странам на Балканах, которые, в свою очередь, говорят, что они очень обеспокоены. Если Украина не заблокирует вторжение, они будут следующими", – сказал он.

"Де-факто можно сказать, что Северная Корея участвует в этом конфликте. Де-юре официального объявления войны Пхеньяном не было, но де-факто они присоединились к военной агрессии против нашей страны, продолжающейся уже десятилетие", — добавил он.

Напомним, 15 октября 2024 года стало известно о том, что российские войска сейчас формируют батальон, укомплектованный военными из Северной Кореи. По данным украинской разведки, КНДР, вероятно, примет участие в оборонных операциях России на территории Курской области.

14 октября 2024 года на заседании Ставки Верховного главнокомандующего обсудили вопросы участия Северной Кореи в войне против Украины. По словам президента Зеленского, КНДР уже фактически включилась в войну. Украинский лидер также добавил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав.

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