В Селидово оккупанты расстреливают местных жителей

В Селидово россияне убили местных жителей и расстреляли гражданский автомобиль. По этим фактам начато расследование.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск государства-агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте. Во время атаки в салоне находились два гражданина, один из них ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттащив с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрелов. Предварительно это произошло 24 октября 2024 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СМИ, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе практически не пострадавшего от активных боевых действий частного сектора находятся тела погибших гражданских.

"То есть эти убийства происходили предварительно уже после взятия под контроль этих территорий противником", — добавили в ведомстве.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, тяжелые бои в Селидово продолжаются, ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию. Российские войска давят на ВСУ с севера, юга и востока. В последнее время идет напор в сторону многоэтажек из восточной части.

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