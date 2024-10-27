В субботу, 26 октября, в самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс из грузинского города Кутаиси в чешскую столицу Праги, попала молния. После этого самолет вернулся в аэропорт.

Об этом сообщает News Georgia.

Как пишут грузинские издания, в субботу молния дважды попала в самолет вскоре после набора высоты.

По словам очевидцев, они услышали шум за бортом.

"Бортпроводники заявили о повреждении системы молниезащиты, а также отчитались о возвращении самолета в аэродром в Кутаисе", — говорится в сообщении.

Ни администрация аэропорта, ни компания Wizz Air эту информацию не прокомментировали.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, в Подмосковье на площади перед главным храмом-"капищем" вооруженных сил армии кафиров молния попала в нескольких россиян.

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