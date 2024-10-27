Миллионеры из МСЭК: обнародован рейтинг деклараций должностных лиц

После громкого задержания в Хмельницком 64-летней руководительницы областной МСЭК Татьяны Крупы по подозрению в незаконном обогащении отгремели "инвалидные" истории с прокурорами Хмельнитчины и других областей. В Кабмине уже утвердили план противодействия нарушениям.

"Главком" исследовал состояние руководителей областных центров медико-социальной экспертизы, которое они официально задекларировали.

У кого наибольшее состояние

Среди самых богатых – руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа. В прошлом году она получила 661,5 тыс. грн. зарплаты, 166 тыс. грн. пенсии; другие ее доходы – 1,15 млн. грн. В банках чиновник хранила 678 тыс. грн, $15,5 тыс., 32,5 тыс. евро; наличными – 15,2 млн грн и $160 тыс.

"Семья главы МСЭК Хмельнитчины владеет 16 домами общей площадью 292,6 кв. м (квадратных метров, якобы, для 16 домов мало, но именно такая официальная информация), тремя квартирами общей площадью 321,4 кв. м в Хмельницком и 40 земельными участками общей площадью 33,5 га", – говорится в сообщении.

В то время как второе место занимает главный врач винницкой областной МСЭК — Юлия Даниленко. За прошлый год чиновница получила 221,5 тыс. грн зарплаты. Но другие доходы декларантки составили 2,5 млн. грн.

"На банковских счетах руководительница МСЭК Винницкой области держала 1 млн грн и 8,6 тыс. евро, наличными – 150 тыс. грн. Также семье Даниленко принадлежит дом площадью 196,7 кв. м в Виннице, четыре квартиры общей площадью 225,2 кв. м в Виннице, 25 земельных участков общей площадью 16,1 га (из них 5 участков в аренде)", — указано в сообщении.

Замыкает тройку самых богатых начальников Владимир Решота из Львова. Его годовая зарплата составила 499 тыс. грн, другие доходы – почти 4 млн. грн. Еще чиновник задекларировал 120,2 тыс. грн пенсии.

Отмечается, что семья главы МСЭК Львовщины владеет тремя квартирами общей площадью 216,8 кв. м во Львове и тремя земельными участками общей площадью 1,7 га.

"Есть у семьи и автомобиль Toyota Venza, 2010 года выпуска стоимостью 226,5 тыс. грн. В банках Решота хранит 458,5 тыс. грн, наличными – 252,2 тыс. грн, $15 тыс., 8 тыс. евро ", — указано в сообщении

Кто еще попал в список

руководитель МСЭК Кировоградщины Владимир Бондарь : зарплата – 329,7 тыс. грн, пенсия – 99,4 тыс. грн, сбережения в банках – 96,4 тыс. грн, наличные – 1,3 млн грн и $33 тыс;

: зарплата – 329,7 тыс. грн, пенсия – 99,4 тыс. грн, сбережения в банках – 96,4 тыс. грн, наличные – 1,3 млн грн и $33 тыс; глава МСЭК Житомирщины Александр Донец : зарплата – 410 тыс. грн, другие доходы – 70 тыс. грн; в банках – 331 тыс. грн, наличными – $56,5 тыс;

: зарплата – 410 тыс. грн, другие доходы – 70 тыс. грн; в банках – 331 тыс. грн, наличными – $56,5 тыс; глава Центральной МСЭК Владимир Марунич: зарплата – 322,5 тыс. грн, пенсия – 161,1 тыс., другие доходы – 23,3 тыс. грн; на счетах в банках – 111,6 тыс. грн, наличными – 500 тыс. грн и $45 тыс;

зарплата – 322,5 тыс. грн, пенсия – 161,1 тыс., другие доходы – 23,3 тыс. грн; на счетах в банках – 111,6 тыс. грн, наличными – 500 тыс. грн и $45 тыс; руководительница МСЭК Киевщины Наталья Жгилева : зарплата – 398,9 тыс. грн, другие доходы – 41 тыс. грн, наличными – $50 тыс., еще $20 тыс. одолжила третьим лицам;

: зарплата – 398,9 тыс. грн, другие доходы – 41 тыс. грн, наличными – $50 тыс., еще $20 тыс. одолжила третьим лицам; глава МСЭК Донбасса Татьяна Гончарова : зарплата – 396,6 тыс. грн, пенсия – 116,8 тыс. грн, другие доходы – 673,3 тыс. грн; 83 тыс. грн – на счетах в банках, наличными – 520 тыс. грн;

: зарплата – 396,6 тыс. грн, пенсия – 116,8 тыс. грн, другие доходы – 673,3 тыс. грн; 83 тыс. грн – на счетах в банках, наличными – 520 тыс. грн; руководитель МСЭК Полтавщины Дмитрий Паламарчук : зарплата – 844,8 тыс. грн, наличными – 200 тыс. грн и $37 тыс;

: зарплата – 844,8 тыс. грн, наличными – 200 тыс. грн и $37 тыс; глава МСЭК Луганщины Александр Шеин : зарплата – 594,3 тыс. грн, пенсия – 74,8 тыс. грн, другие доходы – 36 тыс. грн, в наличных – 80 тыс грн и $35 тыс;

: зарплата – 594,3 тыс. грн, пенсия – 74,8 тыс. грн, другие доходы – 36 тыс. грн, в наличных – 80 тыс грн и $35 тыс; руководительница МСЭК Днепропетровщины Наталья Абраменкова : зарплата – 477 тыс. грн, другие доходы – 494 тыс. грн; наличными – 2 тыс. евро и $8 тыс;

: зарплата – 477 тыс. грн, другие доходы – 494 тыс. грн; наличными – 2 тыс. евро и $8 тыс; глава МСЭК Запорожской области Лилия Дирина : зарплата 1 млн грн (доход по предыдущему месту работы) и 93 тыс. грн – другие доходы;

: зарплата 1 млн грн (доход по предыдущему месту работы) и 93 тыс. грн – другие доходы; руководительница МСЭК Одесской области Елена Станиславова : зарплата – 353,4 тыс. грн, пенсия – 123,9 тыс. грн; наличными – 28 тыс. грн и $15 тыс;

: зарплата – 353,4 тыс. грн, пенсия – 123,9 тыс. грн; наличными – 28 тыс. грн и $15 тыс; руководитель МСЭК Тернопольщины Игорь Банадыга: зарплата – 564,5 тыс. грн, пенсия – 99,8 тыс. грн, другие доходы – 37,1 тыс. грн; на банковских счетах – 535,5 тыс. грн и $13,4 тыс;

зарплата – 564,5 тыс. грн, пенсия – 99,8 тыс. грн, другие доходы – 37,1 тыс. грн; на банковских счетах – 535,5 тыс. грн и $13,4 тыс; глава МСЭК Харьковщины Игорь Зиновьев : зарплата – 287,2 тыс. грн, наличные – 810 тыс. грн;

: зарплата – 287,2 тыс. грн, наличные – 810 тыс. грн; глава МСЭК Черкасской области Наталья Масенко : зарплата – 430,1 тыс. грн, пенсия – 90,4 тыс., в банках – 849,1 тыс. грн и $4,6 тыс;

: зарплата – 430,1 тыс. грн, пенсия – 90,4 тыс., в банках – 849,1 тыс. грн и $4,6 тыс; руководительница МСЭК Черновицкой области Виктория Биволариу : зарплата – 366,5 тыс. грн зарплата, наличные – $28 тыс. и 14 тыс. евро;

: зарплата – 366,5 тыс. грн зарплата, наличные – $28 тыс. и 14 тыс. евро; глава МСЭК Закарпатья Юрий Веклинец – зарплата – 378,6 тыс. грн, пенсия – 151,1 тыс. грн и 12,5 тыс. грн – другие доходы. Наличными отмечено 220 тыс. грн и $20 тыс.

Напомним, в Хмельницкой области 49 прокуроров оформили инвалидность из-за коррупционной схемы главы областной МСЭК Татьяны Крупы.

В то же время конфисковать состояние руководителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) невозможно, за противоправные действия им грозит только статья о недостоверном декларировании.

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