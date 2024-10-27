Израильский удар нанес ущерб производству баллистических ракет в Иране – СМИ

По данным израильских источников, в результате удара было повреждено или уничтожено сложное оборудование для производства твердого ракетного топлива.

Израильский ответный удар по Ирану разрушил важный объект иранской программы по производству баллистических ракет.

Об этом пишет Axios со ссылкой на три источника в Израиле.

"Уничтожение оборудования нанесло серьезный ущерб способности Ирана восстанавливать свои ракетные запасы и может удержать Иран от последующих массированных ракетных ударов по Израилю", – пишет издание.

По данным израильских источников, в результате удара были повреждены или уничтожены 12 "планетарных смесителей", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, составляющих основную часть ракетного арсенала Ирана. Это сложное технологическое оборудование, которое Иран не может производить самостоятельно и вынужден покупать в Китае. Для восстановления этого оборудования Ирану понадобится минимум год.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что удар Израиля подорвал ракетные возможности Ирана. Несмотря на то, что у Ирана сейчас большой запас баллистических ракет, израильские источники утверждают, что подрыв производства заставит Тегеран ограничить поставки оружия своим приспешникам, таким как ливанская "Хезболла" и йеменские хуситы.

Источники также сообщили, что в результате атаки были поражены четыре батареи ПВО С-300, расположенные в стратегически важных локациях и защищавшие столицу, а также ядерные и энергетические объекты Ирана.

В то же время Иран заявил, что в результате атаки израильской авиации из воздушного пространства Ирака несколько радиолокационных систем "получили незначительные повреждения" и будут восстановлены в ближайшее время. О каких-либо повреждениях заводов по производству ракет или беспилотников в заявлении не упоминается.

Но по информации источников, израильские ВВС атаковали фабрику по производству дронов и нанесли "символический удар" по объекту в городе Парчин, который в прошлом использовался для исследований и разработки ядерного оружия.

Напомним, в Тегеране заявили о серии мощных взрывов в ночь на 26 октября. В свою очередь ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана.

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