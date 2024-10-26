Россия передала Ирану разведданные за несколько часов до атаки Израиля — СМИ

За несколько часов до израильской атаки на Иран Россия предоставила Тегерану разведывательную информацию о перемещении военных сил США и Израиля.

Россия передала Ирану разведывательные данные. Это произошло за несколько часов до начала атаки Израиля на Иран 26 октября.

Об этом пишет Sky News Arabia.

Источник издания отмечает, что Россия сообщила Ирану о перемещении американских и израильских военных. По словам собеседника, Москва предоставила эту информацию из-за "сотрудничества с Ираном и снижения эскалации в регионе".

Как пишет издание, Иран убавил последствия израильской атаки. Тегеран утверждал, что на некоторых объектах были "небольшие последствия". При этом иранские СМИ отрицали заявления Израиля об ударах по 20 точкам и об участии 100 израильских военных самолетов в атаке.

Как добавляет издание, заявления Ирана подтверждают, что израильские удары были направлены на военные базы в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран.

Напомним, в Тегеране заявили о серии мощных взрывов в ночь на 26 октября. В свою очередь в Армии обороны Израиля заявили о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать планы реагирования на израильскую атаку. Масштаб ответа Тегерана будет зависеть от жесткости возможного удара Израиля.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.