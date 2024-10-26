Росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю — ЗМІ

За кілька годин до ізраїльської атаки на Іран, росія надала Тегерану розвідувальну інформацію про переміщення військових сил США та Ізраїлю.

Росія передала Ірану розвідувальні дані. Це сталося за декілька годин до початку атаки Ізраїлю на Іран 26 жовтня.

Про це пише Sky News Arabia.

Джерело видання зазначає, що Росія повідомила Ірану про переміщення американських та ізраїльських військових. За словами співрозмовника, Москва надала цю інформацію через "співпрацю з Іраном і зниження ескалації в регіоні".

Як пише видання, Іран применшив наслідки ізраїльської атаки. Тегеран стверджував, що на деяких об’єктах були "невеликі наслідки". При цьому іранські ЗМІ заперечили заяви Ізраїлю про удари по 20 точках та про участь 100 ізраїльських військових літаків в атаці.

Як додає видання, заяви Ірану підтверджують, що ізраїльські удари були націлені на військові бази в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран.

Нагадаємо, у Тегерані заявили про серію потужних вибухів в ніч проти 26 жовтня. В свою чергу у Армії оборони Ізраїлю заявили про завдавання ударів по військових обʼєктах на території Ірану.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав військовим розробити плани реагування на ізраїльську атаку. Масштаб відповіді Тегерана залежатиме від жорсткості можливого удару Ізраїлю.

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