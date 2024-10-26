На ТОТ ворог посилив мобілізацію серед населення: що відомо

Якщо людина не може уникнути настирливих рекрутерів, їй доводиться вислуховувати лекції про патріотизм і "переваги" служби в російській армії.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили проведення мобілізації.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Повідомляється, що «вербувальники» проявляють особливу активність, щоденно здійснюючи рейди в громадських місцях та фільтраційні заходи на блок-постах. Нещодавно в Приморському районі окупованого Маріуполя відбулася чергова "облава".

Окупанти особливо активно намагаються залучити молодих чоловіків. Представники окупаційної "влади" запитують про їхню діяльність та ставлення до "спеціальної військової операції". Якщо людина не може уникнути рекрутерів, їй доводиться слухати лекції про патріотизм і "переваги" служби в російській армії.

Крім того, окупаційна адміністрація створила умови, за яких чоловіки можуть отримати російський паспорт лише через фейкові військкомати.

Нещодавно оприлюднено дослідження, яке у якому йшлось про те, що тривалість життя завербованих російських військових. Контрактники, які підписують угоду у тюрмі, на фронті живуть не більше восьми місяців.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що чекає на населення тимчасово окупованих територій

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