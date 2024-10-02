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Армія РФ проводить посилені перевірки чоловіків на ТОТ Луганщини

Армія РФ проводить посилені перевірки чоловіків на ТОТ Луганщини

Російські військові / Фото: Associated Press

Окупанти вимагають від чоловіків документів, які підтверджують їх військовий статус.

На фоні підписаного в Кремлі указу про осінній призов до російської армії загарбники в тимчасово окупованій Луганщині почали посилені перевірки чоловіків.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Осінній призов із 1 жовтня оголошено Кремлем. На окупованих територіях розуміють, що це звичайне узаконення примусової мобілізації. Посилені перевірки чоловіків вже розпочалися", - сказав він.

На трасах навколо Луганська окупанти зупиняють усі автомобілі та автобуси, вимагаючи пред’явити військовий квиток з актуальною позначкою про облік. За інформацією обласної військової адміністрації, у разі відсутності такої позначки місцевих жителів направляють до військкомату. У найгіршому випадку це може призвести до початку процедури позбавлення громадянства РФ, а надалі – до відправлення на фронт.

Нагадаємо, міністерство юстиції України повідомило, що громадяни, яких російські окупанти примусово паспортизували на тимчасово окупованих територіях, не нестимуть відповідальності за сплановані напади на цивільних громадян і їхнє майно по всій території України.

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