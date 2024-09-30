Кремль приховує від росіян збільшення витрат на оборону - ISW

2025 року уряд Росії планує значно збільшити витрати на оборонні потреби.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Витрати на армію та інші військові структури зростуть на тлі геополітичної напруги та продовження участі у військових конфліктах. Водночас офіційні представники Кремля у своїх заявах наголошують переважно на запланованих витратах на соціальну сферу, уникаючи теми зростання військового бюджету", - йдеться у повідомленні.

Влада РФ підкреслює важливість підвищення рівня соціальних стандартів, зокрема в галузі охорони здоров'я, освіти та підтримки соціально незахищених верств населення.

"Кабінет міністрів Росії у неділю, 29 вересня, схвалив проект федерального бюджету на 2025-2027 роки і до 1 жовтня подасть його в Державну думу РФ. Згідно з проєктом, федеральні доходи Росії 2025 року зростуть майже на 12% порівняно з 2024 роком, а частка не нафтогазових доходів у федеральному бюджеті зросте до 73%", - зазначають аналітики ISW.

Такий підхід викликає запитання серед експертів, які вбачають у цьому спробу відвернути увагу громадськості від суттєвого збільшення витрат на оборону.

Аналітики також вказують на можливе зростання дефіциту бюджету через збільшення військових витрат та ймовірний тиск на інші сфери економіки РФ.

"2025 року Росія планує витратити приблизно 40% на національну оборону і внутрішню безпеку - ця частка перевищує разом узяті витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку. Кремль збільшить витрати на засекречені статті від 11,1 трлн рублів (близько 117 млрд доларів) 2024 року до 12,9 трлн рублів (близько 136 млрд доларів) 2025 року", - звітують експерти.

Нагадаємо, на думку президента України Володимира Зеленського, від 2025 року економіка Росії буде падати, а невдоволення росіян буде рости. Незадоволене російське суспільство і є тією "ядерною зброєю", яка може знищити Путіна.

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