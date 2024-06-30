Зеленський назвав проблему для Путіна від 2025 року: "Є ядерною зброєю"

На думку Зеленського, незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти Путіна.

Від 2025 року економіка Росії буде падати, невдоволення росіян буде рости. Це стане проблемою для очільника Кремля Володимира Путіна.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський для американського видання The Philadelphia Inquirer.

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"Давайте подивимось, на чому заробляє Росія. У них економіка - це нафта та газ. Хто б не малював ту чи іншу економічну аналітику, реальні професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 2025 року Росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати, поступово "енергетичних" грошей не вистачає, щоби таку велику кількість виробляти зброї і забезпечувати населення. Він буде піднімати податки, він буде все це робити", - вважає глава держави.

На думку Зеленського, незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти Путіна.

"Це найголовніше і на цьому треба зосередитись, не давати обходити санкції, технологічно піднімати Україну і не боятись, що буде з Росією" - підкреслив президент України.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський назвав співвідношенням втрат України та РФ.

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