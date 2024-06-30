Зеленський: "В України та Заходу різне розуміння перемоги"

Володимир Зеленський вважає, що в України та наших партнерів може бути різне ставлення до слова "перемога".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її західні партнери, Європа та США, можуть мати різне уявлення щодо того, що таке перемога у війні.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

На думку Зеленського, те що західні партнери почали допомагати Україні на початку повномасштабного вторгнення та не допустили повної окупації України і є для них перемогою.

"Для нас остаточна перемога .. для нас для всіх перемога – це момент сатисфакції. Розумієте? Це різні речі. Якщо для Заходу головна перемога не дати окупувати Україну, але водночас всі бояться, що Росія розвалиться. Я ці меседжі чую", - заявив глава держави.

Президент України, зокрема наголосив, що всі бояться, що буде з Росією без Путіна, всі бояться, чи може вона залишитися такою, як є, а не стати ще гіршою.

"Я не підтримую такі меседжі. Тому я й сказав, у нас різне розуміння перемоги. Я вдячний, що ви не дали нас окупувати, але сатисфакція важлива. Тому ми хочемо, щоб була реальна перемога", - розповів Зеленський.

За його словами, головним меседжем є те, що не потрібно боятись того, що буде з Росією.

"Не боятись, що буде з Росією після Путіна. Як тільки Захід припинить боятися, що буде з Росією без Путіна, то Росія без Путіна швидше наступить. Неможливо однією рукою допомагати Україні, а іншою - тиснути руку Путіну. Так ми не переможемо Росію. Ми – всі ті, хто захищає не тільки Україну, а Україну, яка захищає всі демократичні країни, в які Путін може піти далі", - сказав він.

Зеленський також зауважив, що розмови про кордони 1991-го року – це не просто перемога для України. Це спосіб поставити агресора на місце та історична перемога всього світу, щоб не було можливості повернення агресії.

Нагадаємо, Зеленський вразив співвідношенням втрат на війні України та РФ.

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