ЄС потрапляє у нову залежність від РФ: у Financial Times розкрили деталі

У Європейському Союзі зростає залежність від російських добрив, оскільки місцеві виробники не можуть конкурувати з дешевими російськими продуктами. Відсутність виробництва добрив у Європі може призвести до залежності від імпорту з недемократичних країн, таких як Росія та Білорусь.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що третина імпорту карбаміду в ЄС надходить з Росії. Ба більше, потік дешевих російських добрив може витіснити європейських виробників з ринку, створюючи довгострокову загрозу для сільського господарства регіону.

Для прикладу, 2023 року імпорт російського карбаміду в Польщу зріс майже до $120 млн порівняно з $84 млн 2021 року.

"Європейські виробники добрив стверджують, що дешеві російські добрива підривають їхню конкурентоспроможність. Петро Цінгр, генеральний директор SKW Stickstoffwerke Piesteritz, найбільшого виробника аміаку в Німеччині, зазначив, що європейські виробники не можуть змагатися з російськими, оскільки останні платять значно менше за природний газ", - мовиться в повідомленні.

Генеральний директор Yara International Свейн Торе Хольсетер попередив, що Європа "лунатично" потрапляє в залежність від російських добрив.

"Західні санкції проти Росії передбачають винятки для експорту продовольства і добрив, щоб не зашкодити глобальній продовольчій безпеці. Проте, європейські виробники вважають, що Москва використовує ці лазівки для фінансування своєї військової кампанії", - сказав він.

Однак, попри загрози, Брюссель навряд чи відреагує на заклики до запровадження санкцій щодо російських добрив. Політики все ще пам’ятають про високі ціни на добрива у 2022 році та загрози продовольчій безпеці. Керівник відділу добрив консалтингової компанії CRU Кріс Лоусон вважає, що це пам'ять може стримувати будь-які рішучі дії.

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Додамо, Європейський Союз і Японія виступають проти ідеї Сполучених Штатів для G7 щодо майже повної заборони експорту до Росії.

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