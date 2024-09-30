Правительство России хочет увеличить расходы на оборону в следующем году.

В 2025 году правительство России планирует значительно увеличить расходы на оборонные нужды.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Расходы на армию и другие военные структуры возрастут на фоне геополитического напряжения и продолжения участия в военных конфликтах. В то же время официальные представители Кремля в своих заявлениях подчеркивают преимущественно запланированные расходы на социальную сферу, избегая темы роста военного бюджета", — говорится в сообщении.

Власти РФ подчеркивают важность повышения уровня социальных стандартов, в частности, в области здравоохранения, образования и поддержки социально незащищенных слоев населения.

"Кабинет министров России в воскресенье, 29 сентября, одобрил проект федерального бюджета на 2025-2027 годы и до 1 октября подаст его в Государственную думу РФ. Согласно проекту, федеральные доходы России в 2025 году возрастут почти на 12% по сравнению с 2024 годом, а доля не нефтегазовых доходов в федеральном бюджете вырастет до 73%", – отмечают аналитики ISW.

Такой подход вызывает вопросы среди экспертов, которые видят в этом попытку отвлечь общественность от существенного увеличения расходов на оборону.

Аналитики также указывают на возможный рост дефицита бюджета из-за увеличения военных расходов и вероятного давления на другие сферы экономики РФ.

"В 2025 году Россия планирует потратить примерно 40% на национальную оборону и внутреннюю безопасность – эта доля превышает вместе взятые расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику. Кремль увеличит расходы на засекреченные статьи от 11,1 трлн рублей (около 117 млрд долларов) в 2024 году до 12,9 трлн рублей (около 136 млрд долларов) в 2025 году", — отчитываются эксперты.

Напомним, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, с 2025 года экономика России будет падать, а недовольство россиян будет расти. Неудовлетворенное российское общество и есть то "ядерное оружие", которое может уничтожить Путина.

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