Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда проблемы решатся сами собой

День, когда, выбирая между духовным и материальным, важно предпочесть первое, а не второе.

В такое время проблемы решаются как будто бы сами собой – без вмешательства самого человека, главное – поверить в то, что окружающий нас мир легко разруливает любые обстоятельства, какими бы сложными и запутанными они ни были. День также благоприятен для любых поездок – от рабочих командировок до путешествий.

Овен

Нежелательно общаться с неприятными людьми – негативные эмоции, которые вы в результате получите, могут отрицательно сказаться не только на моральном, но и на физическом состоянии.

Телец

Не стоит навязывать свое общество людям, которые его не ценят: общение с ними все равно не сложится, так что не стоит терять время и силы – лучше потратить их на более благодарное занятие.

Близнецы

Хороший день для того, чтобы усилить положительную энергетику своего дома: для этого нужно не только сделать полноценную генеральную уборку, но и выбросить хлам, каким бы нужным он ни казался.

Рак

Принимая важные жизненные решения, не обращайте внимание на доводы разума, каким бы убедительным он ни казался, его доводы будут слишком практичным и расчетливым, а вот интуиция найдет верный путь.

Лев

Несмотря на понедельник, не стоит подписывать важные документы: в них может вкрасться досадная ошибка или опечатка, которая приведет к нежелательным финансовым или бизнес-последствиям.

Дева

От грустных мыслей, которые могут преследовать представителей вашего знака в этот день, избавит то, что принято пафосно называть встречей с прекрасным: какой именно она будет, выбирать вам самим.

Весы

Как бы сегодня ни складывалась ситуация – как жизненная, так и профессиональная, настраиваться нужно только на хорошее: самым невероятным для вас способом все сложится именно так.

Скорпион

День, когда окружающие вас люди не смогут скрыть своих истинных намерений, проговорившись или сделав неверный шаг, а уж как действовать, получив важные знания, решать только вам самим.

Стрелец

Постарайтесь не идти на поводу у эмоций, которые сегодня – впрочем, как всегда – будут бить ключом: до добра они вас не доведут, а вот доставить массу нежелательных неприятностей могут вполне.

Козерог

Решение важной профессиональной задачи, которое вы тщетно пытаетесь найти уже довольно долгое время, неожиданно придет само собой – без каких-либо усилий с ваше стороны, как будто бы снизойдет свыше

Водолей

От серьезных профессиональных дел в это время рекомендуется отказаться, успехом они – по ряду причин – все равно не увенчаются, лучше заняться мелкими бытовыми хлопотами – они отвлекут от грустных мыслей.

Рыбы

День благоприятен для укрепления личных и семейных отношений: чем больше внимания вы сегодня уделите любимому человеку, детям или пожилым родственникам, тем прочнее и счаст

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