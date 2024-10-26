Иран пригрозил ответом на атаку Израиля

Министерство иностранных дел Ирана предупредило о возможном ответе на атаку Израиля.

Иран пригрозил ответить на атаку Израиля 26 октября. Тегеран утверждает, что имеет право на это.

Об этом пишет The Guardian.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что "решительно" осуждает нападение Израиля на свои военные объекты и что они вправе защищаться.

"На основании своего неотъемлемого права на законную защиту, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, Исламская Республика Иран считает себя способной и обязанной защищаться от иностранных актов агрессии", — говорится в заявлении.

Иранское государственное агентство Tasnim сообщает, что Иран "применит все возможности иранской нации для защиты своих интересов и безопасности".

В то же время, некоторые СМИ сообщали, что якобы Иран через третьи страны передал, что не будет отвечать на атаку Израиля.

Напомним, в Тегеране заявили о серии мощных взрывов в ночь на 26 октября. В свою очередь в Армии обороны Израиля заявили о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана.

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