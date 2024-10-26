Іран пригрозив відповіддю на атаку Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Ірану попередило про можливу відповідь на атаку Ізраїлю.

Іран пригрозив відповісти на атаку Ізраїлю 26 жовтня. Тегеран стверджує, що має на це право.

Про це пише The Guardian.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що "рішуче" засуджує напад Ізраїлю на свої військові об'єкти та що вони мають право захищатися.

"На підставі свого невід’ємного права на законний захист, передбаченого статтею 51 Статуту ООН, Ісламська Республіка Іран вважає себе спроможним і зобов’язаним захищатися від іноземних актів агресії", - йдеться у заяві.

Іранське державне агентство Tasnim повідомляє, що Іран "застосує всі можливості іранської нації для захисту своїх інтересів і безпеки".

Водночас деякі ЗМІ повідомляли, що нібито Іран через треті країни передав, що не буде відповідати на атаку Ізраїлю.

Нагадаємо, у Тегерані заявили про серію потужних вибухів в ніч проти 26 жовтня. В свою чергу у Армії оборони Ізраїлю заявили про завдавання ударів по військових обʼєктах на території Ірану.

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