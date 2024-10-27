РФ ночью выпустила 80 "Шахедов": где раздавались взрывы в Украине

Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

В ночь на 27 октября 2024 года Россия вновь устроила воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 80 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 41 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

Ранее сообщалось, что в направлении Киева уничтожено около десятка дронов. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

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