ВС РФ атаковали беспилотниками Киев: первые детали

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью враг пытался нанести очередной удар по столице. Воздушная тревога в Киеве длилась почти три с половиной часа.

Об этом сообщили в КМВА.

"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева около десятка беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города", — говорится в сообщении.

По данным оперативного возведения, в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

В КМВА напомнили, что целями оккупантов остаются гражданская инфраструктура, объекты ПВО, и в первую очередь — постоянный, непрерывный террор гражданского населения.

Напомним, 25 октября российские захватчики нанесли удар по жилому дому в Соломенском районе Киева, в результате чего погибла девочка 2009 года рождения.

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