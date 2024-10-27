В четыре часа утра часы были переведены на час назад.

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перешла на зимнее время.

В четыре часа утра стрелки часов были переведены на час назад.

Напомним, что в июне 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала об отмене перевода часов и в этот раз должен быть последним.

Однако президент Владимир Зеленский пока воздерживается от подписания данного закона, при чем срок ветирования для закона уже истек.

Напомним, ранее сообщалось, что почему ученые считают нецелесообразным перевод часов.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за перевода часов в Украине поезда "Укрзализныци" от 27 октября будут курсировать по новому времени.

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