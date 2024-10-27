Астролог назвал самые ласковые знаки Зодиака

Как говорится, любой зверь ласку любит, а уж окружающих нас людях и говорить не приходится – для них это очень важно.

Вот только присуще такое ценное моральное качество далеко не всем – кто-то не обладает им от природы, а кто-то – чаще всего это касается мужчин – стеснятся его проявлять. Астролог Людмила Булгакова назвала самые ласковые знаки Зодиака.

Рак

Раки – как мужчины, так и женщины – являются самыми ласковыми представителями зодиакального круга, про таких как они часто говорят, что их можно к ране прикладывать. Такое качество характера они проявляют в отношении ко всем, но к близким и любимым людям – особенно.

Телец

Для Тельцов ласка – насущная потребность: с ее помощью они выражают свои отношение не только к окружающим, но и к самим себе: им ласка, которую они проявляют к другим, доставляет не меньше, а, возможно, и большее удовольствие, что для этх гедонистов имеет большое значение.

Рыбы

Рыбы готовы обнять и обогреть весь мир, но, конечно же, большая часть их любви и ласки достается близким людям. При этом на их деятельную помощь можно рассчитывать далеко не всегда, а вот в моральной поддержке, соединенной с самыми нежными чувствами, они не откажут никому.

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