Украина получит первую партию бронетранспортеров LAV

Партия новых канадских бронетранспортеров будет в медицинском исполнении.

В скором времени Украина получит первую партию канадских бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV, поставки которых уже начались из Германии.

Об этом сообщает объединенная целевая группа Вооруженных сил Канада-Украина (Operation UNIFIER).

В сообщении указывается, что партия новых канадских бронетранспортеров будет в медицинском исполнении.

"После учений по эксплуатации и обслуживанию бронированных машин боевой поддержки, версии "скорая помощь", в Германии, машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земле", — говорилось в заявлении организации.

О планах передачи данных машин для нужд ВСУ стало известно еще в сентябре 2023 года, когда премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна 650 млн долларов, чтобы предоставить Украине 50 бронированных машин собственного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий гигант Rheinmetall назвал свою самую успешную технику в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что концерн Rheinmetall разрабатывает новый танк и новую модель БМП, которую получит Украина.

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