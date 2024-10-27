Российские захватчики оккупировали Левадное — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Левадное на Донетчине.

Об этом информирует DeepState.

Аналитики сообщили, что также враг продвинулся у Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.

На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ сообщил, где наступает враг.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские войска вернули позиции в Торецке и возле Временного Яра.

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