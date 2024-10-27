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Российские захватчики оккупировали Левадное — DeepState

Российские захватчики оккупировали Левадное — DeepState

Карта от DeepState

Захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Левадное на Донетчине.

Об этом информирует DeepState.

Аналитики сообщили, что также враг продвинулся у Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.

На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ сообщил, где наступает враг.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские войска вернули позиции в Торецке и возле Временного Яра.

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