Украинская армия почти три месяца уничтожает боевой потенциал врага в Курской области РФ, а Владимир Путин называет фантастические цифры потерь ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Преувеличенная статистика Путина по поводу украинских потерь, вероятно, является частью его попытки объяснить неспособность России решительно отразить украинское вторжение в Курскую область за почти три месяца в контексте вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для ведения боевых действий в этом регионе", — отметили аналитики.

Эксперты считают, что Путин намеренно завышает статистику потерь ВСУ в Курской области, чтобы оправдать несостоятельность силами своих военных отвоевать регион.

Напомним, на саммите БРИКС в Казани Путин заявил, что подразделения ВСУ в Курской области почти окружены и понесли колоссальные потери.

Он заявил, что там украинцы понесли фантастические потери: около 26 тысяч в живой силе за последний месяц и 18 тысяч в технике с начала украинского наступления.

Как отметил Главнокомандующий Александр Сырский, Путин солгал, даже не проверив официальные данные своего Минобороны. По данным украинского Генштаба, потери российских войск с 8 августа в Курщине составляют 17 819 человек.

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