Генштаб ВСУ сообщил, где наступает враг

В частности, украинские защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий российской армии на Покровском направлении.

На фронте в Украине зафиксировано 192 боя за минувшие сутки. Больше всего атак российские войска устроили на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские войска устроили четыре атаки в районе Волчанска.

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На Купянском направлении враг провел 17 штурмов позиций украинских войск возле Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 24 раза. Враг пытался продвинуться вперед около шести разных населенных пунктов. Основные усилия захватчики прилагали в районах Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении российская армия шесть раз пыталась продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка. Украинские защитники отразили все атаки. Враг успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часов Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил три атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 46 штурмовых и наступательных действий врага вблизи Лисовки, Селидово и Миролюбовки.

На Кураховском направлении украинские защитники отбили 41 атаку вблизи Острого, Екатериновки и Новодмитровки.

На Времивском направлении, по уточненной информации, российские войска провели 22 штурма украинских позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении захватчики штурмовых действий не проводили, однако обстреливают населенные пункты и наносят авиаудары.

На Приднепровском направлении оккупанты трижды атаковали позиции украинских войск. Враг получил жесткий отпор и понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской и Черниговской областями россияне со своей территории активно применяют КАБы и ударные дроны по районам украинских населенных пунктов, совершают артиллерийские обстрелы.

Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области, где идет операция Сил обороны Украины. За сутки враг нанес 35 авиаударов, использовав 47 управляемых авиабомб.

Атака по Украине

По уточненной информации, за предыдущие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением восьми ракет, 91 авиаудар, сбросил 139 КАБов. Кроме этого, россияне совершили более 4300 обстрелов, из них 142 – из реактивных систем залпового огня.

Так, оккупанты наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бобиловка, Высокая Яруга, Гоптовка, Казачья Лопань, Кудеевка, Северск, Звановка, Рай-Александровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Щербиновка, Донецкое, Екатериновка, Сухая Балка и Казачьи Лагеря.

В то же время украинские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и один удар по артиллерийским системам.

Напомним, по данным Института изучения войны, ВСУ возобновили позиции к юго-востоку от Часов Яра и в южной части Торецка. В то же время враг продвинулся к востоку от Северска и юго-востоку от Покровска.

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